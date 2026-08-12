DOGUS Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

DOGUS Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS äußerte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 TRY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,140 TRY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 37,25 Prozent auf 360,9 Millionen TRY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 262,9 Millionen TRY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at