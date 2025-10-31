Dogusan Boru Sanayii Ve Ticaret stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Dogusan Boru Sanayii Ve Ticaret hat am 28.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 81,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 18,3 Millionen TRY umgesetzt, gegenüber 10,1 Millionen TRY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at