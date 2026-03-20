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20.03.2026 06:31:28
Dogwood Therapeutics legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Dogwood Therapeutics hat am 18.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,26 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -6,290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -7,130 USD. Im Vorjahr waren -12,520 USD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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