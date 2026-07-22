Doha Bank: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Doha Bank hat am 20.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 0,07 QAR. Im Vorjahresquartal hatte Doha Bank ebenfalls ein EPS von 0,070 QAR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Doha Bank 1,76 Milliarden QAR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,79 Milliarden QAR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at