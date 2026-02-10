Doha Insurance stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Doha Insurance lud am 08.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 0,09 QAR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,090 QAR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 86,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 785,3 Millionen QAR umgesetzt, gegenüber 421,1 Millionen QAR im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,410 QAR beziffert. Im Vorjahr waren 0,380 QAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 2,33 Milliarden QAR vermeldet – das entspricht einem Plus von 41,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,64 Milliarden QAR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at