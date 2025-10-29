Doha Insurance stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Doha Insurance hat am 27.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,08 QAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,070 QAR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 33,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 431,6 Millionen QAR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 575,0 Millionen QAR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at