Doha Insurance: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Doha Insurance hat am 03.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,15 QAR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Doha Insurance 0,140 QAR je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Doha Insurance in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 59,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 777,7 Millionen QAR im Vergleich zu 487,0 Millionen QAR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at