Dohler: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Dohler präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Dohler vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,12 BRL. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 BRL je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 135,4 Millionen BRL – das entspricht einem Abschlag von 9,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 149,8 Millionen BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at