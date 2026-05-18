|
18.05.2026 06:31:29
Dohler: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Dohler präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Dohler vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,12 BRL. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 BRL je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz lag bei 135,4 Millionen BRL – das entspricht einem Abschlag von 9,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 149,8 Millionen BRL erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!