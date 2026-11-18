Dohler hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 171,7 Millionen BRL vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 168,9 Millionen BRL in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at