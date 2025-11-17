Dohler gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Dohler lud am 14.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,02 BRL präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,560 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 168,9 Millionen BRL – eine Minderung von 4,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 176,8 Millionen BRL eingefahren.

Redaktion finanzen.at