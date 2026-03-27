Dohler informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Dohler hat am 25.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 BRL präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Dohler ein EPS von 0,070 BRL je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Dohler im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,22 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 166,4 Millionen BRL. Im Vorjahresviertel waren 158,2 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,140 BRL gegenüber -0,220 BRL im Vorjahr.

Der Umsatz lag bei 623,06 Millionen BRL – das entspricht einem Abschlag von 0,72 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 627,57 Millionen BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at