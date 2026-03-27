Dohler SA öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Dohler SA veröffentlichte am 25.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 BRL präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Dohler SA ein EPS von 0,060 BRL je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 166,4 Millionen BRL – das entspricht einem Zuwachs von 5,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 158,2 Millionen BRL erwirtschaftet worden.

Dohler SA hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,130 BRL je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,200 BRL je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 0,72 Prozent auf 627,57 Millionen BRL. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 623,06 Millionen BRL gelegen.

Redaktion finanzen.at