Dohler SA: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Dohler SA hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0,02 BRL gegenüber -0,050 BRL je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Dohler SA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,46 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 168,9 Millionen BRL. Im Vorjahresviertel waren 176,8 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at