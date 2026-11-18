Dohler SA lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dohler SA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,66 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 171,7 Millionen BRL im Vergleich zu 168,9 Millionen BRL im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at