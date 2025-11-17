DOHWA ENGINEERING legte Quartalsergebnis vor

DOHWA ENGINEERING hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 160,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren -128,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 38,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 180,72 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 130,76 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at