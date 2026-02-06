DOHWA ENGINEERING: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

DOHWA ENGINEERING stellte am 05.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 58,56 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DOHWA ENGINEERING noch ein Gewinn pro Aktie von -307,000 KRW in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 194,39 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte DOHWA ENGINEERING 176,52 Milliarden KRW umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 240,36 KRW beziffert. Im Vorjahr hatte DOHWA ENGINEERING -191,000 KRW je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahr hat DOHWA ENGINEERING im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 20,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 699,49 Milliarden KRW. Im Vorjahr waren 582,79 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

