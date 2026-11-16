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16.11.2026 06:31:29
DOHWA ENGINEERING verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
DOHWA ENGINEERING veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 80,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatten 160,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 13,64 Prozent auf 156,06 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 180,72 Milliarden KRW gelegen.
Redaktion finanzen.at
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