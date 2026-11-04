Doku mit Mindesthaltbarkeitsdatum: Wiki.js markiert jetzt veraltete Seiten

Alphabe a Aktie
ISIN: ARDEUT116159
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04.11.2026 14:52:00
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|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|8 410,00
|3,96%
|Alphabet A (ex Google)
|251,55
|-2,29%
|Alphabet C (ex Google)
|251,25
|-1,86%
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