Dokument - Lindner plant höhere steuerliche Entlastung für Unternehmen

Berlin (Reuters) - Das FDP-geführte Finanzministerium will Unternehmen in den nächsten Jahren stärker als bisher steuerlich entlasten.

Wie aus einem Reuters am Dienstag vorliegenden überarbeiteten Entwurf für ein "Wachstumschancengesetz" hervorgeht, wird im Zeitraum 2024 bis 2027 mit einem deutlich höheren Entlastungsvolumen gerechnet. Konkret soll die Entlastung in den Jahren 2025, 2026 und 2027 am stärksten ausfallen - mit 7,56, 9,38 und 6,5 Milliarden Euro. In einem ersten Entwurf von Anfang Juli betrug das maximale Entlastungsvolumen 6,3 Milliarden Euro im Jahr. Der neue Entwurf datiert vom vergangenen Freitag. Nur im Jahr 2028 würde es eine wesentlich geringere Entlastung geben, weil einige Maßnahmen zeitlich befristet sind.

Der Gesetzentwurf könnte bereits am Mittwoch ins Kabinett kommen und dann von der Bundesregierung beschlossen werden. Allerdings gab es dazu am Dienstag Insidern zufolge noch keine Einigung innerhalb der Ampel-Regierung von SPD, Grünen und FDP.

Kernelement des Pakets von Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner ist eine gewinnunabhängige Investitionsprämie in Höhe von 15 Prozent der Gesamtsumme. Sie soll einen Anreiz setzen, damit Unternehmen in mehr Energie- und Ressourceneffizienz investieren. Insgesamt ist eine maximale Förderung von 30 Millionen Euro vorgesehen, was entsprechend vor allem auf kleine und mittelständische Betriebe zielt. Neu gegenüber dem bisherigen Entwurf ist eine befristete Wiedereinführung der sogenannten degressiven AfA für bewegliche Wirtschaftsgüter. Dadurch können Unternehmen zu Beginn der Abschreibungsphase mehr Geld beim Fiskus geltend machen.

Das Finanzministerium wollte sich zunächst nicht zu den Reuters-Informationen äußern. Die Maßnahmen sollen helfen, die lahmende Wirtschaft in Deutschland in Schwung zu bringen. Vorgesehen ist auch, die steuerliche Forschungsförderung auszuweiten. Unternehmen sollen zudem mehr als bisher Verluste mit Gewinnen aus anderen Geschäftsjahren verrechnen können. Außerdem soll eine gesetzliche Regelung zur verpflichtenden Verwendung von elektronischen Rechnungen eingeführt werden.

