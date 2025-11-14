Dolat Investments: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Dolat Investments hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,79 INR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dolat Investments in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 59,52 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 589,2 Millionen INR im Vergleich zu 1,46 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at