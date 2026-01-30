Dolat Investments zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Dolat Investments hat am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,21 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,12 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,08 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,19 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at