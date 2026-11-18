Dolby Laboratories Aktie
WKN: A0DNCY / ISIN: US25659T1079
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18.11.2026 14:03:16
Dolby Laboratories, Jumia Technologies, Applied Optoelectronics And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday’s Pre-Market Session
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Nachrichten zu Dolby Laboratories Inc.
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02.11.26
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16.07.26
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Aktien in diesem Artikel
|Applied Co Ltd
|4 270,00
|2,64%
|Applied Optoelectronics Inc
|39,28
|5,65%
|Dolby Laboratories Inc.
|51,80
|-0,67%
|Jumia Technologies AG (spons. ADRs)
|2,55
|2,41%
|OPTOELECTRONICS CO LTD
|214,00
|0,94%