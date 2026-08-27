Dolby Laboratories Aktie
WKN: A0DNCY / ISIN: US25659T1079
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27.08.2026 15:26:57
Dolby Laboratories Appoints Marc Whitten As President And CEO To Succeed Kevin Yeaman
(RTTNews) - Immersive entertainment company Dolby Laboratories, Inc. (DLB) announced Thursday the appointment of Marc Whitten as President, Chief Executive Officer and a member of the Board of Directors. Whitten succeeds Kevin Yeaman, who retires from Dolby after nearly two decades with the company.
After a thoughtful, long-term succession process Dolby Laboratories' Board appointed Whitten to lead the company's next chapter. Yeaman will stay on as an advisor to ensure a smooth transition.
Whitten is a seasoned technology executive with more than three decades of experience building and scaling category-defining products and platforms across consumer electronics, entertainment, AI, robotics and mobility.
Throughout his career, he has driven innovation and growth across ecosystems at some of the world's most influential companies, creating products that have improved the everyday human experience.
Prior to Dolby, Whitten held leadership roles at Meta, Cruise, Unity, Amazon, Sonos and Microsoft, where he helped develop and scale businesses including Alexa, Kindle, Fire TV, Xbox and Xbox Live.
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