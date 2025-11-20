|
Dolby Laboratories präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Dolby Laboratories veröffentlichte am 18.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 USD gegenüber 0,610 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,73 Prozent auf 307,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 304,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 2,62 USD gegenüber 2,69 USD je Aktie im Vorjahr.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 5,92 Prozent auf 1,35 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,27 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
