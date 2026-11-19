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19.11.2026 06:31:28
Dolby Laboratories zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Dolby Laboratories hat am 17.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,86 USD gegenüber 0,510 USD im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat Dolby Laboratories mit einem Umsatz von insgesamt 373,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 307,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 21,67 Prozent gesteigert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 2,70 USD beziffert, während im Vorjahr 2,62 USD je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz lag bei 1,42 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,32 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,35 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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