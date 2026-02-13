|
13.02.2026 21:37:25
Dolby Stock Down 18%, Yet This $8 Million Bet Signals Turnaround Potential
On February 13, 2026, Neo Ivy Capital Management disclosed a new position in Dolby Laboratories (NYSE:DLB), acquiring 117,964 shares in a trade estimated at $7.58 million.Neo Ivy Capital Management reported in a February 13, 2026, SEC filing that it established a new stake in Dolby Laboratories, acquiring 117,964 shares. The estimated transaction value was $7.58 million. Dolby Laboratories is a leading provider of audio and imaging innovations, leveraging its proprietary technologies to enhance entertainment experiences across multiple platforms. The company combines a robust licensing model with hardware solutions, enabling global reach and recurring revenue streams. Its established presence in both professional and consumer markets supports sustained growth and a defensible competitive position.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
