Ball Aktie
WKN: 860408 / ISIN: US0584981064
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12.03.2026 17:21:45
Dolder statt Baur au Lac: Neuer Society-Ball für Zürich
Zürich bekommt eine neue Ballnacht: Am 21. November soll im Dolder Grand erstmals der «Zurich Ball» stattfinden – ein gesellschaftlicher Anlass, der Wiener Balltradition, Schweizer Unternehmergeist und einen illustren Gästekreis zusammenbringen will.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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