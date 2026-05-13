Dole: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Dole hat am 11.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,33 USD gegenüber 0,410 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 2,34 Milliarden USD gegenüber 2,10 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,336 USD erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 2,23 Milliarden USD belaufen hatte.

Redaktion finanzen.at