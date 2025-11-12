Dole informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Dole hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Dole 0,150 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Dole im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,28 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 2,06 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at