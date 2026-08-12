Dole informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Dole hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,27 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Dole noch ein Gewinn pro Aktie von 0,100 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,50 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 2,43 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,435 USD prognostiziert, während der Umsatz bei 2,52 Milliarden USD erwartet worden war.

Redaktion finanzen.at