Dole: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Dole hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,41 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Dole noch ein Gewinn pro Aktie von 0,050 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,37 Milliarden USD – ein Plus von 3,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dole 2,28 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at