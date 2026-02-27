27.02.2026 06:31:29

Dole stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Dole stellte am 25.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,410 USD erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,17 Prozent auf 2,37 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,17 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,530 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Dole ein EPS von 1,32 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Dole mit einem Umsatz von insgesamt 9,17 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 8,48 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 8,23 Prozent gesteigert.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,29 USD und einen Umsatz von 9,12 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

