Dolfin Rubbers gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Dolfin Rubbers hat am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 1,91 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Dolfin Rubbers 1,07 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Dolfin Rubbers im vergangenen Quartal 579,0 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 45,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dolfin Rubbers 399,0 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at