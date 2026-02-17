|
Dolfin Rubbers präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Dolfin Rubbers hat am 14.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,53 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,710 INR je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Dolfin Rubbers 410,2 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 318,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.
