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27.05.2026 06:31:29
Dolfin Rubbers stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Dolfin Rubbers hat am 26.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,63 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,54 INR je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite standen 486,0 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 394,2 Millionen INR umgesetzt.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 5,52 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 5,11 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1,70 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,31 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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