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13.08.2026 06:31:29
Dolfin Rubbers stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Dolfin Rubbers stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 1,96 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Dolfin Rubbers 1,57 INR je Aktie verdient.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 30,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 525,7 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 402,3 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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