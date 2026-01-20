Greenland CorpShs Aktie
WKN DE: 765929 / ISIN: US39530P3091
|
20.01.2026 19:00:59
Dollar and US stocks fall as Trump says ‘no going back’ on Greenland bid
European leaders criticise stance on Arctic island, with Macron taking aim at US president’s ‘useless aggressivity’Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
