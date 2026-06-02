Dollar General Corporation Aktie
WKN DE: A0YEES / ISIN: US2566771059
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02.06.2026 22:40:00
Dollar General says customers are buying less food because driving is too expensive
“This pressure has been more pronounced on customers in rural communities as they work to minimize trip distance,” the discount retailer’s CEO said.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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