12.03.2026 12:45:00

Dollar General sees fastest growth in a key sales metric in 3 years. Why the stock is falling.

Dollar General’s reported a quarterly earnings beat, but the full-year outlook called for sales growth to slow.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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ATX schwach -- DAX fällt zurück -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt gibt seine Gewinne wieder ab. Die US-Börsen notieren am Freitag uneinheitlich. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.
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