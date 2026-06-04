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04.06.2026 06:31:29
Dollar General: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Dollar General hat am 02.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,00 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,78 USD je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,79 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,44 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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