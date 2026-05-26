Dollar Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Dollar Industries hat am 23.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 5,74 INR. Im letzten Jahr hatte Dollar Industries einen Gewinn von 5,16 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 6,22 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,49 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Dollar Industries hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 18,94 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 16,05 INR je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Dollar Industries in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 9,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18,81 Milliarden INR im Vergleich zu 17,10 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at