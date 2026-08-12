Dollar Industries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Dollar Industries präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 4,59 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Dollar Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 3,76 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Dollar Industries im vergangenen Quartal 4,05 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dollar Industries 3,99 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at