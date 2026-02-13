Dollar Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Dollar Industries hat am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dollar Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,24 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,52 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 3,88 Milliarden INR gegenüber 3,81 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at