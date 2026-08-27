Dollar General Corporation Aktie
WKN DE: A0YEES / ISIN: US2566771059
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27.08.2026 20:35:01
Dollar Tree and Dollar General Report Sales Gains as Shoppers Cut Costs
Dollar General and Dollar Tree each reported gains in sales and store traffic on Thursday as higher gas prices forced shoppers to pare back.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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