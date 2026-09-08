Dollar Tree Aktie
WKN DE: A0NFQC / ISIN: US2567461080
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08.09.2026 17:59:01
Dollar Tree CIO Sells 2,500 Shares Valued at $315,000
Robert Aflatooni, Chief Information Officer of Dollar Tree, Inc. (NASDAQ:DLTR), sold 2,500 shares of common stock on Aug. 31, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($126.01); post-transaction value based on Aug. 31, 2026 market close ($126.59).
Dollar Tree, Inc. operates as a leading discount retailer with approximately 150,000 employees and a market capitalization of $24.9 billion. The company's dual-banner strategy--combining the fixed-price Dollar Tree format with the broader Family Dollar offering--positions it as a significant player in the value retail segment. The company's competitive advantage derives from its efficient operational model, established supply chain infrastructure, and ability to source merchandise at scale, enabling consistent margin performance and market share resilience in the discount retail category.
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