Dollar Tree Aktie
WKN DE: A0NFQC / ISIN: US2567461080
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08.09.2026 19:00:01
Dollar Tree Director Stephanie Stahl Sells 1,185 Shares
Stephanie Stahl, a Director at Dollar Tree, Inc. (NASDAQ:DLTR), sold 1,185 shares of common stock on Sept. 4, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($131.47); post-transaction value based on Sept. 04, 2026, market close ($131.42).
Dollar Tree, Inc. is a leading discount retailer with approximately 150,000 employees and a market capitalization of $24.7 billion, generating $20.1 billion in TTM revenue. The company's competitive advantage derives from its distinctive $1.25 fixed-price model, which collectively serves millions of consumers seeking value-oriented shopping experiences. With a one-year stock price appreciation of 31.09%, the company has demonstrated strong operational execution and market resilience within the consumer defensive sector.
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