Dollar Tree hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Dollar Tree gab am 27.08.2026 die Zahlen für das am 31.07.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,70 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,910 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 4,89 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Dollar Tree 4,57 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at