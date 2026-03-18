Dollar Tree stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Dollar Tree hat am 16.03.2026 die Bilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,53 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -17,170 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 5,45 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,00 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 2,55 USD je Aktie sowie einen Umsatz 5,47 Milliarden USD prognostiziert.

Dollar Tree hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 6,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -14,030 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17,58 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 19,41 Milliarden USD ausgewiesen.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,77 USD und einem Umsatz von 19,43 Milliarden USD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at