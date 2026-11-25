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25.11.2026 06:31:29
Dollar Tree vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Dollar Tree hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.10.2026 abgelaufen war.
Dollar Tree hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,24 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,20 USD je Aktie gewesen.
Dollar Tree hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,08 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,75 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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