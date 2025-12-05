Dollar Tree: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Dollar Tree hat am 03.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,08 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 37,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,57 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,75 Milliarden USD.

